Смертельное ДТП в Башкирии: водитель пренебрегла дорожными знаками

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне днем на 3 км автодороги Сикияз – Озеро 46-летний водитель «Шевроле Круз» в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен» и ограничения скорости 50 км/ч выехала на встречку, где врезалась в «Датсун он-ДО» под управлением 47-летнего водителя.
В аварии водитель «Датсун» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медпомощи. Водителя «Шевроле» доставили в центральную районную больницу села Месягутово.
Ранее в страшном ДТП в Башкирии погибли пять человек.
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