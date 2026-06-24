В Уфе продавец «заминировала» магазин

В полицию Уфы поступил тревожный звонок: неизвестная сообщила о взрывном устройстве в магазине, расположенном в жилом доме на улице Первомайской. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с кинологами. После тщательного обследования здания и прилегающей территории опасных предметов обнаружено не было.

Личность звонившей установили в короткий срок. Ею оказалась 31-летняя продавец этого же магазина. Выяснилось, что в рабочее время женщина употребила алкоголь и решила уйти домой пораньше. Не желая ждать окончания смены, она позвонила в полицию и сообщила о вымышленной угрозе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в уфимском дворе «Газель» насмерть задавила пенсионерку.