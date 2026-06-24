В Башкирии поймали нелегального перевозчика с аннулированными правами

Внешне поездка выглядела как обычное междугороднее путешествие, но проверка документов вскрыла серьёзное нарушение ПДД. Выяснилось, что действие водительского удостоверения молодого человека было официально прекращено: он не имел права садиться за руль.
В салоне автомобиля находилось пять пассажиров. Водитель, сознательно нарушая запрет и рискуя чужими жизнями, использовал личный транспорт для перевозки людей по маршруту, фактически превратив его в нелегальную маршрутку.
По данным ГАИ РБ, в отношении безответственного автомобилиста были составлены административные протоколы за управление автомобилем лицом, не имеющим права управления, и за управление автомобилем лицом, не имеющим действующей диагностической карты.
Пассажиров высадили, а машину отправили на спецстоянку до устранения причин задержания.
Ранее в Башкирии погоня за BMW закончилась гибелью молодого парня и подростка.
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