В Уфе задержали ночного вора

В полицию Уфы обратились сразу два продавца с заявлениями о краже с проникновением. Стражи порядка выяснили, что ночью неизвестный проник в торговый павильон и похитил деньги, а также продукты питания из двух торговых точек. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей.
Преступника нашли и задержали. Им оказался 57-летний бездомный мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция возбудила уголовное дело о краже.
Ранее житель Башкирии поверил лженалоговикам и отвез мошенникам 1,27 млн рублей.
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