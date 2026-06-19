Житель Башкирии поверил лже-налоговикам и отвез мошенникам 1,27 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции по городу Нефтекамску обратился 26-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Потерпевший сообщил, что ему причинен ущерб в размере 1 миллиона 270 тысяч рублей.

История заявителя отличается от типичных схем тем, что он, находясь под непрерывным психологическим давлением злоумышленников, самостоятельно выехал в Казань и лично передал денежные средства курьеру.

По предварительным данным, всё началось со звонка неизвестного, представившегося сотрудником налоговой инспекции. Под предлогом сверки данных из-за якобы допущенной работодателем ошибки, нефтекамца попросили продиктовать персональные сведения. Далее события развивались по распространенному сценарию: гражданина запугали взломом учетной записи на портале «Госуслуги», а также уголовной ответственностью за мнимое финансирование иностранных государств. Чтобы избежать проблем с законом, потерпевшего убедили передать все имеющиеся сбережения на «декларирование». Всё это время злоумышленники удерживали молодого человека на связи, не давая ему возможности обдумать происходящее. Лишь после передачи денег курьеру он осознал, что стал жертвой аферистов.