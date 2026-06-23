В Башкирии замдиректора школы оштрафовали за обман коллег

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, с 2021 по 2024 год она, пользуясь доверием учителей, собирала с них деньги. Замдиректора говорила педагогам, что школе срочно нужны учебные пособия, и просила перечислить часть их премий на свою личную карту. Всего ей перевели более 103 тысяч рублей, которые она потратила на себя.
В суде женщина признала вину, раскаялась и полностью вернула деньги учителям.
Суд назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили работать на руководящих должностях в образовании в течение одного года и шести месяцев.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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