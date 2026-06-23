В Башкирии за сутки нашли двух заблудившихся

Как сообщает госкомитет Башкирии по ЧС, в минувшие сутки в разных районах республики потерялись двое жителей. К счастью, их оперативно нашли и в медицинской помощи они не нуждались.
В Аскинском районе мужчина заблудился, когда ушёл на кладбище. Его обнаружили сотрудники полиции. В Стерлитамаке женщина заблудилась в лесу. Её нашли спасатели.
В обоих случаях всё завершилось благополучно, однако происшествия в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности. Отправляясь в лес или в незнакомую местность, важно заранее предупредить близких о маршруте и примерном времени возвращения, обязательно брать с собой полностью заряженный мобильный телефон. Если же вы поняли, что сбились с пути, не надо паниковать, оставайтесь на месте и звоните на 112.
Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль спасли трёх сапбордистов.
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