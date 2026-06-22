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18:47 (UTC+5), 22 Июня 2026

На озере Аслыкуль Башкирии спасли трёх сапбордистов

Фото: министерство природопользования и экологии Башкортостана | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В минувшие выходные на акватории озера Аслыкуль произошло три инцидента с участием сапбордистов. Благодаря бдительности и оперативности сотрудников природного парка «Аслы-куль» все завершилось благополучно, сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Первый случай произошёл с парнем и девушкой из Уфы, которые уплыли на сапах в сторону деревни Ивановка. В какой-то момент молодой человек перевернулся и оказался в воде. Девушку сотрудники парка подобрали на лодке и доставили на берег. Молодого человека нашли далеко от сапа. Он пытался доплыть до берега, но почти окоченел от холода. Инспекторы подняли его на борт, отдали свою одежду и помогли согреться.

Ещё один инцидент произошёл с жителем Перми, который также катался на сапе. Его друзья потеряли мужчину из виду и обратились за помощью к сотрудникам парка. Инспектор быстро нашёл пермяка, сопроводил до берега и указал место, где его ждали.

Во всех случаях спасённые находились на воде без спасательных жилетов и средств связи.

Администрация природного парка напоминает, что перед выходом на воду необходимо обязательно надевать спасательный жилет, не заплывать далеко от берега и держать телефон заряженным. Озеро Аслыкуль — глубокое и непредсказуемое, даже лёгкий ветер может стать опасным, поэтому сотрудники парка призывают туристов строго соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Туймазинском районе благополучно завершились поиски мужчины и двоих детей, которые уплыли на сапборде по озеру Кандрыкуль и не вернулись в назначенное время.

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