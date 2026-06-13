В Башкирии мужчина и двое детей потерялись на сапбордах

В Туймазинском районе Башкирии благополучно завершились поиски мужчины и двоих детей, которые уплыли на сапборде по озеру Кандрыкуль и не вернулись в назначенное время. Об этом сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Как стало известно, житель Альметьевска вместе с сыном и племянницей днем отправился кататься на сапборде, но в назначенное время они не вернулись. Супруга мужчины обратилась за помощью по номеру 112. На поиски выехали спасатели из Туймазов и полицейские.

К счастью, всех троих нашли живыми, никто не пострадал. Выяснилось, что во время прогулки на озере поднялась сильная волна – она едва не смыла людей. Мужчина быстро принял верное решение: доплыть до острова в центре озера и переждать непогоду. Как только обстановка стабилизировалась, он вместе с детьми вернулся в лагерь на берегу.

Спасатели напоминают: для безопасного катания на сапборде обязательно надевайте спасательный жилет и берите с собой средство связи. При ухудшении погоды не рискуйте – сразу возвращайтесь на берег.