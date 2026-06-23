Экс-сотрудник ППС из Челябинской области скончался на отдыхе в Турции

По информации 1obl.ru, скончавшийся работал в патрульно-постовой службе до выхода на пенсию в 2022 году. В Анталью он приехал в отпуск с ребенком.

Родные россиянина рассказали, что у мужчины возникли проблемы с сердцем — в местной больнице в госпитализации отказали. Позже ему вновь стало плохо и россиянин попытался дойти до медучреждения, но умер по пути.

Семье 51-летнего жителя окажут поддержку Совет ветеранов и МВД по Челябинской области.

Ранее в Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда.