Экс-сотрудник ППС из Челябинской области скончался на отдыхе в Турции

По информации 1obl.ru, скончавшийся работал в патрульно-постовой службе до выхода на пенсию в 2022 году. В Анталью он приехал в отпуск с ребенком.
Родные россиянина рассказали, что у мужчины возникли проблемы с сердцем — в местной больнице в госпитализации отказали. Позже ему вновь стало плохо и россиянин попытался дойти до медучреждения, но умер по пути.
Семье 51-летнего жителя окажут поддержку Совет ветеранов и МВД по Челябинской области.
Ранее в Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда.
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