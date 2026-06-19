В Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда

По предварительным данным пресс-службы Центрального МСУТ СК России, вечером 17 июня на 1565 км перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги погиб мужчина.
Известно, что он ехал в пассажирском поезде. Вероятнее всего, пассажир пренебрег правилами безопасности и выпал из движущегося состава. При падении он получил жуткие увечья и скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии на железной дороге снизился травматизм.
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