В Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда

По предварительным данным пресс-службы Центрального МСУТ СК России, вечером 17 июня на 1565 км перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги погиб мужчина.

Известно, что он ехал в пассажирском поезде. Вероятнее всего, пассажир пренебрег правилами безопасности и выпал из движущегося состава. При падении он получил жуткие увечья и скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии на железной дороге снизился травматизм.