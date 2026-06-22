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10:00 (UTC+5), 22 Июня 2026

В Башкирии мать погибшего участника СВО отдала мошенникам 13 млн рублей

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В полицию Буздякского района с заявлением обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина лишилась всех накоплений после общения с аферистами, обещавшими ей «предотвращение мошеннических действий».

Она рассказала, что на протяжении нескольких дней ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся «сотрудниками военной части, Госуслуг, Роспотребнадзора, Федерального казначейства и ФСБ». Злоумышленники убедили женщину, что ее сыну, погибшему в зоне СВО, полагаются награды. Для их получения необходимо было записаться на прием в военную часть. В дальнейшем схема развивалась по классическому сценарию: женщине сообщили, что ее личный кабинет взломан, а злоумышленники уже пытаются оформить на ее имя многомиллионный кредит.

Чтобы сохранить деньги и не быть привлеченной к ответственности за «пособничество террористам», заявительницу убедили срочно передать имеющиеся средства на «безопасные счета». Жертва обмана по указанию злоумышленников обратилась в банк для снятия выплат за погибшего в зоне СВО сына в размере 13 млн рублей. Сотрудники банка проводили профилактическую беседу, однако женщина пояснила, что деньги ей нужны для покупки недвижимости. Полученную сумму она передала прибывшему к ней мужчине.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Уфе суд взыскал с компании более 2,7 млн рублей за неисправный автомобиль.

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