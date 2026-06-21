В Башкирии пенсионер лишился всех своих накоплений

По данным МВД по РБ, злоумышленники звонили пенсионеру на сотовый телефон, представляясь сотрудниками ЖКХ, а затем — ФСБ. Под предлогами замены электросчётчиков, проверки данных, декларирования денежных средств, предотвращения мошеннических действий и сохранения денег аферисты убедили мужчину отдать все накопления.

18 июня нефтекамец передал курьеру 1 миллион 400 тысяч рублей собственных накоплений, которые хранились у него дома.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Ранее житель Башкирии поверил лже-налоговикам и отвез мошенникам 1,27 млн рублей.