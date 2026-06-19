В Башкирии лошади сбили маленького мальчика на самокате

Местная жительница обратилась в надзорное ведомство и сообщила о нарушении прав ее ребенка.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне прошлого года возле дома по ул. Школьной в деревне Кизрай перебегавшие дорогу лошади сбили маленького мальчика, катающегося на самокате. Он получил повреждения в виде раны левой кисти и кровоподтека.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с владельца животных.
Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их, обязав ответчика выплатить матери мальчика 60 тысяч рублей.
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