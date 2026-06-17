В Уфе за неделю отловили более 100 бродячих собак

С начала года в экстренные службы города поступило более 1200 обращений по бродячим собакам. Об этом на оперативном совещании в мэрии доложил начальник управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин.

По его словам, было отловлено 2664 особи, зафиксировано 138 случаев укусов.

«За прошедшую неделю поступило 51 обращение по бродячим собакам. Отловлено 166 особей, зафиксировано три случая укусов», — проинформировал Руслан Шайдуллин.

Ранее жителям Башкирии объяснили, как избежать укуса бродячей собаки.