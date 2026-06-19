В Башкирии за 10 дней нашли 580 нарушений в сфере миграции

По данным пресс-службы ведомства, за указанный период было выявлено 580 нарушений миграционного законодательства, из них:

178 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда;

90 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности;

193 нарушения правил пребывания в РФ;

119 правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранных граждан к трудовой деятельности.

Стражи порядка приняли 117 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы нашей страны. В отношении 136 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда в РФ.

Кроме того, удалось выявить 236 фактов уголовно наказуемых деяний в сфере миграции, возбудить более 200 уголовных дел, а также разыскать одного человека, находившегося в международном розыске, и одного – в межгосударственном розыске.

Ранее в Уфе нелегальных мигрантов выявляли с помощью квадрокоптера.