В Уфе нелегальных мигрантов выявляли с помощью квадрокоптера

С 1 по 10 июня в Уфе прошла масштабная федеральная операция под названием «Нелегал-2026», в которой приняли участие сотрудники миграционной службы, инспекторы ГАИ, представители прокуратуры и батальона ППСП Управления МВД России по Уфе.

Основной целью операции была проверка мест массового пребывания трудовых мигрантов, включая стройки, торговые центры и места их проживания. В рамках мероприятия был усилен контроль на дорогах, а для повышения эффективности использовались современные технологии, такие, как квадрокоптер.

По данным пресс-службы МВД по РБ, было выявлено более 300 нарушений миграционного законодательства. Среди них — 200 случаев фиктивной регистрации иностранных граждан. Более 130 административных нарушений по главе 18 КоАП РФ приведут к выдворению 66 иностранных граждан за пределы России. Также было пресечено свыше 35 нарушений, связанных с незаконным предоставлением жилья, транспорта или иных услуг иностранцам, находящимся в стране с нарушениями.

Кроме того, четыре работодателя были привлечены к ответственности за незаконное привлечение к труду мигрантов. По остальным фактам проводятся дополнительные проверки совместно с прокуратурой.

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