В Башкирии виновник ДТП заплатит пострадавшему ребенку компенсацию

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2025 года мужчина, управляя технически неисправным автомобилем марки «ВАЗ-21140», на перекрестке не уступил дорогу двигавшейся по главной дороге машине «Богдан-211040-81», в салоне которой находился отец с тремя детьми.

В ДТП одна из девочек получила серьезные травмы, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, а также взыскал в пользу ребенка по иску прокурора 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее глава минздрава Башкирии принес соболезнования в связи с ДТП со скорой.