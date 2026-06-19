В Башкирии пьяный мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции

По данным ГАИ РБ, инцидент произошёл в селе Ермолаево Куюргазинского района. Экипаж ДПС заметил мотоцикл, водитель которого нарушал ПДД. При попытке полицейских остановить его, мужчина решил скрыться. После короткой погони его удалось задержать, однако он предпринял ещё одну попытку сбежать уже на своих двоих, но был пойман.

Медицинское освидетельствование показало 0,350 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении 36-летнего нарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит наказание за управление транспортом в состоянии опьянения без прав и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мотоцикл поместили на спецстоянку.

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