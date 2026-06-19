В Башкирии изъяли более 26 тысяч пачек нелегального табака

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, предпринимательница приобрела и хранила немаркированную табачную продукцию, которую в дальнейшем реализовывала населению в одном из торговых комплексов Стерлитамака.
Злоумышленница была задержана сотрудниками УФСБ при силовой поддержке Управления Росгвардии в РБ. В ходе обысков в гаражном боксе и по месту торговли обнаружили и изъяли 26 114 пачек табачной продукции. Эксперты установили, что общая стоимость изъятого составляет 3 525 390 рублей.
В отношении 48-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».
Торговое помещение закрыли, реализацию продукции прекратили.
Ранее в Уфе пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков.
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