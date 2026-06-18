В Уфе пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков

Полицейские установили наблюдение за 37-летним местным жителем. Мужчина прибыл в лес около автотрассы «Южный обход Уфа», где забрал свёрток, спрятанный у основания дерева. Обнаружив слежку, подозреваемый попытался скрыться на автомобиле. После продолжительной погони он выбросил подозрительный предмет из окна машины. В ходе осмотра места происшествия, проведённого с участием самого задержанного, оперативники обнаружили свёрток с двумя полимерными пакетами.

Согласно результатам экспертизы, в одном из пакетов находилось наркотическое средство не более 485 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер. Во втором пакете обнаружен еще один наркотик массой более 98 граммов (крупный размер). Кроме того, в ходе обыска по месту жительства фигуранта были изъяты пакетики с наркотиками других разновидностей общей массой более 49 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, пожизненное лишение свободы.

Ранее в Уфе в ночном клубе произошла массовая драка.