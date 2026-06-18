В Уфе в ночном клубе произошла массовая драка

В соцсетях появилась информация о противоправных действиях в одном из ночных клубов Уфы, сопровождавшихся, по данным авторов, криками запрещенной в РФ экстремистской символики.

По данному факту стражи порядка проводят проверку. Предварительно установлено, что 6 июня в полицию обратились несколько граждан с заявлениями о нанесении им телесных повреждений во время драки в ночном заведении. Заявителей опросили, им выдали направления на судебно-медицинское освидетельствование.

Затем в отдел полиции обратились еще трое граждан, которые, увидев публикации в соцсетях, решили написать встречные заявления. Двое из них являлись непосредственными участниками драки и пояснили, что ранее, в октябре 2025 года, в этом же заведении во время конфликта из-за девушки трое заявителей и еще двое неустановленных лиц нанесли им телесные повреждения.

После случившегося никто из них в полицию не обращался. Из пояснений участников и охранников ночного клуба установлено, что 6 июня две компании встретились в помещении для курения, где на почве прошлого конфликта произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Предварительно установлено, что участники драки высказывались нецензурной бранью, однако фраз о запрещенной экстремистской символике и иных подобных высказываний никто не произносил.

В отношении всех участников драки были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Полиция продолжает разбираться в конфликте.

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