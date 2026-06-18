Жительница Башкирии случайно бросила нож в ревнивого супруга

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили пострадавшего. По предварительным данным, вечером мужчина распивал спиртные напитки со своей 34-летней супругой. В какой-то момент женщина на некоторое время ушла из дома.
После ее возвращения между ними произошел конфликт, и в порыве эмоций мужчина ударил женщину по ноге. Решив, что на этом конфликт завершен, он пошел в другую комнату. В это время жена стала бросать в его сторону посуду, в том числе случайно полетел и нож. Последний попал мужчине в спину.
Пострадавший самостоятельно отправился в больницу, где ему оказали первую помощь.
Сотрудники полиции доставили женщину в отдел. В ходе допроса 34-летняя задержанная дала признательные показания. По ее словам, конфликт произошел из-за ревности со стороны супруга.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Ранее житель Уфы угрожал матери и брату ножом.
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