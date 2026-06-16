Вторник, 16 Июня 2026
|
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:59 (UTC+5), 16 Июня 2026

Житель Уфы угрожал матери и брату ножом

В Орджоникидзевском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении, которое произошло в квартире по улице Блюхера. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал от членов семьи перевести на его банковский счет деньги. В течение часа участковый задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 31-летний местный житель.

Как установил полицейский, в тот вечер у безработного мужчины возникло желание выпить, но денег на спиртное не было. Зная, что у матери имеются наличные, он придумал план, как их отобрать. Ради этого нетрезвый мужчина пришел в дом к матери и, понимая, что та добровольно деньги не отдаст, решил забрать их силой. Сначала он просто потребовал отдать ему имеющуюся наличку. Столкнувшись с отказом, он взял нож и приставил его к горлу матери, продолжая требовать сбережения. Оказавшись в беспомощном состоянии и понимая, что помощи ждать неоткуда, женщина в бессилии упала на пол.

Далее злоумышленник прошел в комнату младшего брата, где заставил под угрозой ножа и применения физической силы перевести всю его стипендию в размере 15 тысяч рублей через мобильное приложение на свой банковский счет. После проверки счета мужчина скрылся.

Отойдя от шока, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию, передав приметы брата. Участковый задержал подозреваемого в соседнем дворе. Мужчина признался в содеянном, нож у него изъяли. Деньги злоумышленник потратить не успел — их вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее в Уфе толпа подростков избила сверстника.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru