Житель Уфы угрожал матери и брату ножом

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении, которое произошло в квартире по улице Блюхера. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал от членов семьи перевести на его банковский счет деньги. В течение часа участковый задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 31-летний местный житель.
Как установил полицейский, в тот вечер у безработного мужчины возникло желание выпить, но денег на спиртное не было. Зная, что у матери имеются наличные, он придумал план, как их отобрать. Ради этого нетрезвый мужчина пришел в дом к матери и, понимая, что та добровольно деньги не отдаст, решил забрать их силой. Сначала он просто потребовал отдать ему имеющуюся наличку. Столкнувшись с отказом, он взял нож и приставил его к горлу матери, продолжая требовать сбережения. Оказавшись в беспомощном состоянии и понимая, что помощи ждать неоткуда, женщина в бессилии упала на пол.
Далее злоумышленник прошел в комнату младшего брата, где заставил под угрозой ножа и применения физической силы перевести всю его стипендию в размере 15 тысяч рублей через мобильное приложение на свой банковский счет. После проверки счета мужчина скрылся.
Отойдя от шока, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию, передав приметы брата. Участковый задержал подозреваемого в соседнем дворе. Мужчина признался в содеянном, нож у него изъяли. Деньги злоумышленник потратить не успел — их вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
Ранее в Уфе толпа подростков избила сверстника.
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