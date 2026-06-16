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02:26 (UTC+5), 16 Июня 2026

В Уфе толпа подростков избила сверстника – возбуждено уголовное дело

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что во дворе на улице Набережной реки Уфы толпа подростков жестоко избила сверстника. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как несколько парней жестоко бьют мальчика.

Мать изувеченного подростка обратилась в полицию.

«С заявлением о причинении ребенку телесных повреждений несколькими молодыми людьми в отдел полиции № 8 УМВД России по Уфе обратилась 40-летняя мать несовершеннолетнего. Назначена проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Ситуацией также занялись прокуроры и следователи.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, на спортивной площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Набережной реки Уфы между юношами произошел конфликт, в ходе которого к одному из них была применена физическая сила со стороны сверстников.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратура Октябрьского района выяснит все обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, а также исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по РБ возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и обстоятельств конфликта», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Ранее Башинформ сообщал о том, что житель Башкирии обвиняется в публичном оправдании терроризма.

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