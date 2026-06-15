Житель Башкирии обвиняется в публичном оправдании терроризма

Сотрудники УФСБ России по РБ выявили и задокументировали противоправные действия жителя села Месягутово Дуванского района, 1997 года рождения, осуществившего публичное оправдание терроризма с использованием интернета.

По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник в марте 2026 года разместил комментарий к общедоступной публикации канала в телеграм. Эксперты в данных высказываниях выявили признаки оправдания деятельности руководителя украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России.

Следователи УФСБ в отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Ранее суд в Башкирии вынес приговор по делу о многомиллионном мошенничестве.