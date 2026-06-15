Суд в Башкирии вынес приговор по делу о многомиллионном мошенничестве

Судом установлено, что 41-летняя подсудимая, работая ведущим менеджером активных продаж в магазине строительных материалов, с февраля по сентябрь 2024 года совершила хищение товарно-материальных ценностей компании-работодателя на общую сумму более 7 млн рублей.

В рамках первой преступной схемы менеджер, имея доступ к оптовому складу организации, передавала товар третьим лицам за наличный расчет или безналичные переводы на свою личную банковскую карту, минуя кассу магазина. В результате были похищены стройматериалы на сумму свыше 2,2 млн рублей.

Во второй схеме подсудимая использовала свое служебное положение и доступ к бухгалтерской программе. Она подыскивала покупателей, получала от них оплату якобы за товар со скидкой, после чего, не внося деньги в кассу, формировала подложные документы от имени реально существующих компаний-контрагентов, которые фактически товар не заказывали. На основании этих документов товар отпускался реальным покупателям. Материальный ущерб от этой деятельности превысил 4,9 млн рублей.

Кроме того, с июля по сентябрь 2024 года подсудимая совершила мошенничества в отношении граждан. Используя доверительные отношения, она предлагала знакомым приобрести стройматериалы по сниженным ценам с условием передачи денег лично ей. Получив от потерпевших в общей сложности более 1,2 млн рублей, свои обязательства по поставке товара не выполнила, похитив деньги.

Приговором суда подсудимую признали виновной, ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Учитывая наличие у подсудимой малолетнего ребенка, суд постановил отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

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