В Башкирии администрацию района обязали организовать пляж у озера Яктыкуль

Между тем никто санитарное состояние водного объекта и почвы не исследовал, сроки купального сезона не определил, спасательные посты с аттестованными сотрудниками, электромегафонами и средствами связи в местах массового скопления людей не создал. Также тут нет даже мобильных туалетов, урн и кабинок для переодевания.

К тому же границы территорий, отведённых под пляжи и зоны отдыха у воды, не закрепили и не обозначили на местности.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов РБ, все эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, нарушают права неопределенного круга лиц на безопасный отдых.

Административный ответчик просил в удовлетворении иска отказать, указывая, что на территории озера Яктыкуль имеется шесть оборудованных пляжей, следовательно, необходимости обустройства дополнительного пляжа не имеется. Суд первой инстанции, изучив материалы дела, установил, что ненадлежащая организация мест массового отдыха и купания населения у воды приводит к нарушению прав граждан на безопасный и комфортный отдых и создаёт угрозу массовых заболеваний населения и гибели людей от несчастных случаев на воде.

«Наличие коммерческих пляжей не освобождает административного ответчика от исполнения обязанности по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Организация муниципального пляжа именно на стихийно сложившемся месте массового отдыха, который используется населением бесплатно и неограниченным кругом лиц, является обязанностью органа местного самоуправления», — подчеркнули в инстанции.

Поэтому суд обязал администрацию района до наступления нового купального сезона устранить нарушения требований законодательства. Верховный суда РБ оставил решение без изменений.

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