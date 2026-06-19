Уфимец расклеил в подъезде дома интимные фотографии экс-супруги

Уфимец обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре-октябре прошлого года мужчина расклеил фотографии интимного характера бывшей супруги в подъезде многоквартирного дома.

Мужчина не признал свою вину, ранее судим за аналогичное деяние. Уголовное дело направили в Дёмский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее другой житель Башкирии распространил порноматериалы с участием своей знакомой.