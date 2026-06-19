«Привет, это ты на фотографии или нет?»: жителя Башкирии обманули аферисты

В полицию Бирского района обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что получил в мессенджере сообщение от аккаунта своего знакомого с текстом: «Привет, посмотри, не ты ли на фото?».
Вместе с текстом в сообщении содержалась ссылка, по которой любопытный мужчина перешёл. В этот момент на смартфон потерпевшего скачалось приложение, которому он не придал значения.
Через некоторое время мужчина обнаружил списание денег с банковского счёта в размере более 25 тысяч рублей. Также злоумышленники пытались совершить перевод на 70 тысяч рублей, но данная операция была заблокирована службой безопасности банка.
Ранее жительница Уфы отдала мошенникам более 900 тысяч рублей.
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