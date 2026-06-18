Жительница Уфы отдала мошенникам более 900 тысяч рублей

В отдел полиции Уфе поступило заявление от 25-летней местной жительницы, сообщает МВД по РБ. По предварительным данным, накануне уфимка получила звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась «сотрудницей по обслуживанию домофонов» и заявила о необходимости срочно заменить электронный ключ, озвучив при этом точный адрес проживания потерпевшей. Для подтверждения заявки женщина попросила назвать код из СМС-сообщения.
Следуя инструкции из СМС, потерпевшая перезвонила по указанному номеру. Далее в разговор вступила «специалист Росфинмониторинга» и сообщила об оформленной доверенности. Злоумышленники убедили девушку, что для сохранности средств их необходимо срочно задекларировать и перевести на «безопасный счёт». Доверившись аферистам, потерпевшая перевела более 900 тысяч рублей. На следующий день мошенники потребовали снять дополнительную сумму. Для этого заявительница обратилась в банк. Менеджер, заметив нервозность клиентки, связался с руководством, которое незамедлительно вызвало полицейских.
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