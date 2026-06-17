В Башкирии бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников

По данным МВД по РБ, вечером водителю поступил заказ на поездку в Уфу с необычной просьбой: заказчик по телефону попросил подняться в квартиру и забрать сумку с вещами. Почувствовав неладное, таксист согласился. На лестничной площадке его встретила 83-летняя пенсионерка с сумкой.

Во время разговора Азамат выяснил, что женщина поверила мошенникам. Злоумышленники позвонили ей на домашний телефон: сначала «внучка» сообщила о ДТП, а затем «следователь» потребовал 180 тысяч рублей для спасения от уголовной ответственности. Пенсионерка собрала все свои сбережения, завернув их в халат, и приготовила к передаче.

Таксист убедил взволнованную женщину поехать с ним в отдел полиции. По прибытии оперативники, получив информацию о маршруте мошенников, выехали в Уфу. Им удалось задержать 50-летнего жителя Перми в момент, когда он должен был забрать сумку у водителя для дальнейшей передачи денег организаторам схемы. Задержанный признался, что понимал противоправность своих действий.

Сейчас подозреваемый находится в комнате административно задержанных. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Азамат Гадельшин проявляет бдительность: ранее он уже спасал деньги пенсионера от мошенников. За проявленную гражданскую позицию врио начальника отдела полиции Руслан Гайнуллин уже вручал ему ценный подарок.

Ранее жители Башкирии отдали мошенникам 7,5 миллиона рублей.