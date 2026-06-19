На месте смертельного ДТП в Стерлитамаке появятся новые дорожные знаки

По данным пресс-службы муниципалитета, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием представителей прокуратуры и ГАИ было решено установить на улице Худайбердина несколько дорожных знаков, а именно дублирующие дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч»; на выезде с прилегающей придомовой территории Худайбердина, 70 дорожный знак 4.1.2 «Движение направо».
Также комиссия постановила изменить дорожную разметку 1.11 (сочетание сплошной и прерывистой линий) на участке между въездами с прилегающих придомовых территорий Худайбердина, 70 и 71 на дорожную разметку 1.3 (двойная сплошная линия).
Здесь же установят гибкие сигнальные столбики протяженностью 40 м по осевой линии улицы, напротив выездов с прилегающих придомовых территорий для ограничения проезда через сплошную линию.
Напомним, ночью 17 июня на улице Худайбердина 18-летний водитель за рулем «ВАЗ-2109» при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем «Рено Эспейс» под управлением 21-летнего водителя. В ДТП водитель «ВАЗа» и его несовершеннолетний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один подросток из отечественной легковушки бригадой скорой помощи доставлен в больницу города. Водитель «Рено» не пострадал.
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