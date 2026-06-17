В Башкирии в ДТП с «Рено» погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир-подросток

По данным ГАИ РБ, сегодня во втором часу ночи на улице Худайбердина в Стерлитамаке 18-летний водитель за рулем «ВАЗ-2109» при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем «Рено Эспейс» под управлением 21-летнего водителя.
В ДТП водитель «ВАЗа» и его несовершеннолетний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один подросток из отечественной легковушки бригадой скорой помощи доставлен в больницу города. Водитель «Рено» не пострадал.
Сейчас госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.