В Башкирии в ДТП с «Рено» погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир-подросток

По данным ГАИ РБ, сегодня во втором часу ночи на улице Худайбердина в Стерлитамаке 18-летний водитель за рулем «ВАЗ-2109» при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем «Рено Эспейс» под управлением 21-летнего водителя.

В ДТП водитель «ВАЗа» и его несовершеннолетний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один подросток из отечественной легковушки бригадой скорой помощи доставлен в больницу города. Водитель «Рено» не пострадал.

Сейчас госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.