В Уфе организация заплатит за смерть работника полмиллиона рублей

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2025 года сотрудник коммерческой организации, прибыв к месту выполнения работы и находясь возле пропускного пункта на площадку, пострадал в результате наезда на него транспортного средства, принадлежащего контрагенту.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Причиной случившегося стала ненадлежащая организация условий труда со стороны работодателя.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда из-за несчастного случая на рабочем месте. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с организаций компенсацию — 500 тыс. рублей.

Ранее двое жителей Башкирии отправились в колонию за распространение наркотиков.