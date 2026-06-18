Двое жителей Башкирии отправились в колонию за распространение наркотиков

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, несколько лет назад подсудимые, будучи несовершеннолетними, вступили в преступную группу, специализирующуюся на сбыте наркотических средств бесконтактным способом. Преступная деятельность велась на территории Баймакского района и в Сибае, а также в Магнитогорске Челябинской области.

С января по март 2025 года, получив от неустановленного лица сведения о месторасположении крупной партии наркотиков, они забрали ее для дальнейшего распространения в качестве курьеров. Злоумышленники размещали запрещенные вещества в тайниках. Полученный незаконный доход почти на 400 тыс. рублей в виде криптовалюты конвертировался в российские рубли и переводился на счета фигурантов уголовного дела.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотические средства изъяли.

Подсудимые частично признали вину. Суд назначил им наказание в виде 5 лет 8 месяцев и 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одному из них предстоит заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Также в доход государства конфискованы денежные средства, полученные в результате совершения преступления, и автомобиль марки «ВАЗ 2113».