Двое жителей Башкирии отправились в колонию за распространение наркотиков

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, несколько лет назад подсудимые, будучи несовершеннолетними, вступили в преступную группу, специализирующуюся на сбыте наркотических средств бесконтактным способом. Преступная деятельность велась на территории Баймакского района и в Сибае, а также в Магнитогорске Челябинской области.
С января по март 2025 года, получив от неустановленного лица сведения о месторасположении крупной партии наркотиков, они забрали ее для дальнейшего распространения в качестве курьеров. Злоумышленники размещали запрещенные вещества в тайниках. Полученный незаконный доход почти на 400 тыс. рублей в виде криптовалюты конвертировался в российские рубли и переводился на счета фигурантов уголовного дела.
Их преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотические средства изъяли.
Подсудимые частично признали вину. Суд назначил им наказание в виде 5 лет 8 месяцев и 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одному из них предстоит заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Также в доход государства конфискованы денежные средства, полученные в результате совершения преступления, и автомобиль марки «ВАЗ 2113».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.