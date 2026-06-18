В Башкирии молния уничтожила жилой дом вместе с пожилой хозяйкой

По данным МЧС по РБ, вчера поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Кундряк на улице Мира в Стерлибашевском районе.
Огонь охватил бревенчатый дом общей площадью 60 кв. м. К месту вызова незамедлительно выдвинулись огнеборцы МЧС России и добровольной пожарной команды Бакеевского сельсовета.
Совместными усилиями возгорание было ликвидировано. До прибытия пожарных очевидцы происшествия вынесли из горящего дома 84-летнюю женщину. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали гибель пенсионерки.
Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за грозового разряда (попадания молнии).
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