В Башкирии молния уничтожила жилой дом вместе с пожилой хозяйкой

По данным МЧС по РБ, вчера поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Кундряк на улице Мира в Стерлибашевском районе.

Огонь охватил бревенчатый дом общей площадью 60 кв. м. К месту вызова незамедлительно выдвинулись огнеборцы МЧС России и добровольной пожарной команды Бакеевского сельсовета.

Совместными усилиями возгорание было ликвидировано. До прибытия пожарных очевидцы происшествия вынесли из горящего дома 84-летнюю женщину. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали гибель пенсионерки.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за грозового разряда (попадания молнии).

Ранее в Башкирии на пепелище нашли мертвого 91-летнего мужчину.