В Башкирии на пепелище нашли мертвого 91-летнего мужчину

По данным пресс-службы ведомства, в результате пожара огонь повредил бревенчатую летнюю кухню, дровяник и сарай, находившиеся под единой кровлей.
Возгорание ликвидировали огнеборцы МЧС России совместно с добровольной пожарной командой Инзерского сельского поселения. В ходе тушения пожара они обнаружили тело 91-летнего мужчины.
Дознаватель МЧС России и оперативно-следственная группа выясняют причину пожара и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Башкирии сообщили причину пожара с гибелью троих детей.
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