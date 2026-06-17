Живодера из Нижнего Новгорода отправили в психиатрическую лечебницу

За жестокое обращение с животными нижегородский суд направил на принудительное лечение в психиатрический стационар местного жителя, известного в интернете как «Шинель». Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Живодерня была обнаружена в квартире на улице Надежды Сусловой в конце апреля 2025 года после жалоб соседей на запах. При осмотре полицейские нашли более 10 трупов кошек и собак. В ходе расследования установлена гибель около 30 животных.
Согласно судебно-психиатрической экспертизе, мужчина признан невменяемым в момент совершения преступлений. Накануне суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности и постановил применить принудительные меры медицинского характера.
Ранее организатору выставки животных в городе Башкирии объявили предостережение.
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