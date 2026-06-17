Житель Башкирии жестоко избил сожительницу

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в декабре 2025 года во время застолья на почве ревности между подсудимым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина со значительной силой нанес не менее четырех ударов в область жизненно важных органов женщины.
Потерпевшей был причинен тяжкий вред.
Подсудимый вину признал полностью. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Уфе толпа подростков избила сверстника.
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