Житель Башкирии жестоко избил сожительницу

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в декабре 2025 года во время застолья на почве ревности между подсудимым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина со значительной силой нанес не менее четырех ударов в область жизненно важных органов женщины.

Потерпевшей был причинен тяжкий вред.

Подсудимый вину признал полностью. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Уфе толпа подростков избила сверстника.