В Уфе 19-летний водитель превратил свою машину в груду металла

По предварительным данным ГАИ Уфы, днем 16 июня на Восточном выезде 19-летний водитель за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, находящееся справа по ходу движения автомобиля. Затем машина опрокинулась.

В ДТП 19-летняя пассажирка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Башкирии в ДТП с «Рено» погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир-подросток.