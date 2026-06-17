В Мордовии школьник травмировался на территории «заброшки»

По данным «Известий Мордовии», один из мальчиков забрался на крышу, проявил неосторожность и упал. Скорую помощь вызвала местная жительница, которая увидела случившееся из окна соседнего дома. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

Сейчас выясняются все подробности и обстоятельства происшествия. Также следователи устанавливают, почему объект не был огражден.

Ранее в Башкирии в ДТП с «Рено» погибли водитель «ВАЗа» и его пассажир-подросток.