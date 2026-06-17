В Башкирии удалось сократить количество киберпреступлений

Это результат системной работы, проводимой МВД совместно с банковским сектором, органами власти и институтами гражданского общества, сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

По его словам, сумма возмещенного ущерба выросла до 63,1 млн рублей.

«Сумма ущерба по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 333 миллиона рублей, но еще остается значительной — более 1 млрд рублей. Процент раскрываемости вырос до 34,5 процента. В суд направлены дела по 2,1 тысячи преступлениям. Ситуация остается на особом контроле, так как мошенники изобретают новые схемы обмана», — заявил Максим Родионов.

Он напомнил о простых правилах кибербезопасности.

«Сотрудники государственных органов, правоохранительных структур и банков никогда не звонят с требованиями перевести деньги на безопасные счета или передать их курьерам. Таких счетов не существует. Если вы получили подобный звонок, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в организацию по номеру телефона, указанному на ее официальном сайте. Никому не сообщайте коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. Если вам предлагают легкий заработок в интернете или просят обналичить чужие деньги, знайте — это преступная схема, и вы можете стать ее соучастником», — предупредил начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ.

Ранее в Башкирии бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников.