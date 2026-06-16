Жителя Башкирии осудили за незаконный отстрел кабанов

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2024 года мужчина, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя для преследования стада кабанов «Ладу-212140», а также прибор ночного видения, из ружья отстрелил двух животных.

В этот момент он был замечен егерем охотничьего угодья, который сообщил о произошедшем сотрудникам полиции.

Его неправомерными действиями был причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину, возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на срок 1 год и конфисковал оружие, а также 600 тыс. рублей, эквивалентные стоимости машины.

Ранее уфимец, находясь в командировке в Республике Коми, разбил чужие машины.