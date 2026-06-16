Уфимец, находясь в командировке в Республике Коми, разбил чужие машины

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что на частной территории неизвестный бьет машину. Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 35-летний уфимец, который находился в муниципалитете в командировке.
Выяснилось, что ночью, возвращаясь домой пьяным, он стал хаотично наносить удары кулаками и ногами, а также арматурой по припаркованным во дворе машинам, принадлежащим троим местным жителям. Кроме того, злоумышленник повредил балкон у 53-летнего местного жителя. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.
Задержанный пояснил, что совершил противоправные действия под воздействием спиртного. С владельцами имуществ он знаком не был. Свою вину гражданин признал и полностью возместил ущерб.
В отношении жителя Башкирии следователь возбудил уголовные дела по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.
Ранее жительницу Уфы оштрафовали за оскорбление соседки из-за парковочного места.
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