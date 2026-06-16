В Уфе в ДТП «Лексус» наехал на дорожное ограждение

По предварительным данным ГАИ Уфы, сегодня утром 24-летний водитель за рулем «Лады Гранты» ехал по Дёмскому шоссе в сторону Оренбургского тракта. Не убедившись в безопасности своего маневра, он допустил боковое столкновение с движущейся в попутном направлении машиной «Лексус» под управлением 47-летнего водителя. После чего «Лексус» совершил наезд на металлическое ограждение слева по ходу движения.

В ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Башкирии водитель «КамАЗа» попался с поддельными правами.