В Уфе в ДТП «Лексус» наехал на дорожное ограждение

По предварительным данным ГАИ Уфы, сегодня утром 24-летний водитель за рулем «Лады Гранты» ехал по Дёмскому шоссе в сторону Оренбургского тракта. Не убедившись в безопасности своего маневра, он допустил боковое столкновение с движущейся в попутном направлении машиной «Лексус» под управлением 47-летнего водителя. После чего «Лексус» совершил наезд на металлическое ограждение слева по ходу движения.
В ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.
Ранее в Башкирии водитель «КамАЗа» попался с поддельными правами.
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