В Башкирии водитель «КамАЗа» попался с поддельными правами

По данным ГАИ Башкирии, накануне в рамках рейда «Грузовой автомобиль» на проспекте Юбилейном в Нефтекамске патруль ДПС остановил «КамАЗ». 41-летний водитель не сразу предъявил права, заявив, что они находятся у хозяина грузовика. Но инспекторы проверили по базе и выяснили, что ранее мужичину лишили прав. И тогда он предъявил удостоверение, но оно оказалось поддельным.
Нефтекамец утверждал, что пытался повторно сдать экзамен, но провалился на теории. Тогда он уехал в Липецк и там якобы успешно прошёл испытания. Это оказалось ложью. На место вызвали следственно-оперативную группу для оформления факта подделки документов.
Мужчину отстранили от управления автомобилем. В отношении него составлены административные материалы по статье «управление автомобилем без прав». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «использование заведомо подложного документа».
Ранее в Уфе электровелосипедист сбил выходившую из автобуса женщину.
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