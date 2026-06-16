В Нижегородской области пострадавшей школьнице выплатят 300 тысяч рублей

Суд в Павлове обязал трех школьников и учебное заведение выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей девочке. Инцидент произошел в стенах школы: после уроков ученики задержали одноклассницу, один из них толкнул ее, в результате чего она упала и получила травму средней тяжести.
С каждого из несовершеннолетних обидчиков взыскано по 30 тысяч рублей. Кроме того, с самой школы в пользу жертвы взыскано 210 тыс. руб., сообщает pravda-nn.ru.
Ранее в Уфе толпа подростков избила сверстника.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.