В Нижегородской области пострадавшей школьнице выплатят 300 тысяч рублей

Суд в Павлове обязал трех школьников и учебное заведение выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей девочке. Инцидент произошел в стенах школы: после уроков ученики задержали одноклассницу, один из них толкнул ее, в результате чего она упала и получила травму средней тяжести.

С каждого из несовершеннолетних обидчиков взыскано по 30 тысяч рублей. Кроме того, с самой школы в пользу жертвы взыскано 210 тыс. руб., сообщает pravda-nn.ru.

Ранее в Уфе толпа подростков избила сверстника.