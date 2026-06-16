Аферисты обманули студента из Башкирии на 8 млн рублей

Все началось с того, что бабушка молодого человека получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником военного комиссариата. Под предлогом вручения награды за погибшего сына, находившегося на СВО, женщину попросили продиктовать номера СНИЛС. После этого ей пришло сообщение о том, что она передала свои персональные данные мошенникам.

Не подозревая обмана, студент решил позвонить по указанному номеру. Аферисты, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, запугали его уголовной ответственностью за финансирование недружественного государства. Они узнали о наличии денежных выплат у родственников за погибшего участника СВО и убедили парня забрать деньги у бабушки, дедушки и сестры, а затем передать их курьеру.

После передачи денег звонки не прекратились. Юношу вынудили признаться, что у него самого есть часть выплат за отца, а у матери — накопленные сбережения. Эти средства также были переданы курьеру. Общий ущерб составил 8 миллионов рублей. Полиция продолжает расследование, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Ранее жители Башкирии отдали мошенникам 7,5 миллиона рублей.