Среда, 17 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:30 (UTC+5), 16 Июня 2026

Аферисты обманули студента из Башкирии на 8 млн рублей

В Нефтекамске возбудили уголовное дело о мошенничестве, в результате которого 19-летний студент стал жертвой злоумышленников и передал курьерам крупную сумму денег.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Все началось с того, что бабушка молодого человека получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником военного комиссариата. Под предлогом вручения награды за погибшего сына, находившегося на СВО, женщину попросили продиктовать номера СНИЛС. После этого ей пришло сообщение о том, что она передала свои персональные данные мошенникам.

Не подозревая обмана, студент решил позвонить по указанному номеру. Аферисты, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, запугали его уголовной ответственностью за финансирование недружественного государства. Они узнали о наличии денежных выплат у родственников за погибшего участника СВО и убедили парня забрать деньги у бабушки, дедушки и сестры, а затем передать их курьеру.

После передачи денег звонки не прекратились. Юношу вынудили признаться, что у него самого есть часть выплат за отца, а у матери — накопленные сбережения. Эти средства также были переданы курьеру. Общий ущерб составил 8 миллионов рублей. Полиция продолжает расследование, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Ранее жители Башкирии отдали мошенникам 7,5 миллиона рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru