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07:38 (UTC+5), 15 Июня 2026

Знакомство в сети стоило уфимке 1 млн рублей

Женщина перевела мошенникам более 1 миллиона рублей, поверив в «инвестиционные» обещания с сайта знакомств.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В полицию Уфы с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя местная жительница, работающая обмотчицей электрических машин. Женщина стала жертвой злоумышленников, с которыми познакомилась в интернете.

Потерпевшая рассказала, что в конце апреля на сайте знакомств она познакомилась с мужчиной по имени Кирилл. Узнав о её желании много зарабатывать без усилий, новый знакомый поделился своими «успехами на фондовом рынке» и свёл её со «специалистом», который обещал научить профессионально инвестировать.

Для начала женщине предложили внести небольшую сумму через платформу «Vertex Core» в приложении для торговли ценными бумагами. Через неделю ей показали фиктивную «прибыль», после чего она доверилась мошенникам и внесла на счёт значительно большую сумму.

Затем злоумышленники убедили заявительницу вложиться в акции известного холдинга. Не имея всей суммы, которая во много раз превышала её доход, женщина взяла кредит — 200 тысяч рублей. Ей прислали ссылку на пользователя, якобы торгующего акциями иностранных компаний, и в течение месяца она несколько раз переводила деньги на указанный счёт. Её заверяли, что средства вместе с дивидендами скоро поступят обратно.

Поняла она обман лишь тогда, когда её личный кабинет был заблокирован, а переписка с Кириллом и «брокером» удалена. Общий ущерб составил 1 миллион 27 тысяч рублей (из них 46 тыс. — личные сбережения, 780 тыс. — заёмные средства и 200 тыс. — кредитные).

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее суд в Башкирии вынес приговор по делу о многомиллионном мошенничестве.

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